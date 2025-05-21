Yumuşak et sevenlere: Lokanta usulü kağıt kebabı tarifi

Adını, pişirme sırasında kullanılan yağlı kağıttan alan kağıt kebabı, Türk mutfağının en özel ve gösterişli yemeklerinden biri. Fırında kendi suyuyla pişen bu yemek, hem lokum gibi yumuşak et sevenlerin favorisi hem de misafir sofralarının yıldızı olacak türden.

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kararbiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yağlı kağıt ve fırın ipi

YAPILIŞI

Etleri küçük kuşbaşı doğrayın. Biberleri, soğanı ve domatesleri küp küp doğrayın, sarımsakları ince kıyın.

Geniş bir kapta tüm sebzeleri ve eti karıştırın. Salça, baharatlar ve zeytinyağını ekleyip harmanlayın.

Yağlı kağıttan büyük dikdörtgenler kesin. Her porsiyon için bir parça karışımdan alıp kağıdın ortasına yerleştirin.

Kağıtları bohça gibi katlayın ve kenarlarını ip ile bağlayın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.

Servis ederken kağıdı açarak sıcak şekilde sunabilirsiniz.