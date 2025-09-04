Yunan mutfağın aromatik incisi: Melomakarona tarifi

Bal ve cevizle taçlanan, mis gibi tarçın ve portakal aromasıyla damağınızda unutulmaz bir lezzet bırakan Melomakarona, Yunan mutfağının en özel tatlılarından biridir. Peki, Yunan mutfağın aromatik incisi olan bu leziz tatlı nasıl yapılır? İşte, damak çatlatan lezzetiyle melomakarona tarifi...

MELOMAKARONA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı portakal suyu

1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

Aldığı kadar un

Şerbeti için:

1 su bardağı bal

1 su bardağı su

1 su bardağı şeker

Üzeri için:

Dövülmüş ceviz içi

MELOMAKARONA YAPILIŞI

Şeker, sıvı yağ ve zeytinyağını karıştırın.

Ardından portakal suyu ve kabuğunu ekleyin.

Un, kabartma tozu ve tarçını karışıma ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan parçalar koparıp oval şekiller verin ve tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Şerbet için bal, su ve şekeri kaynatın.

Tatlıları fırından çıkardıktan sonra sıcak şerbete batırın.

Üzerine ceviz serpip servis edin.

Afiyet olsun!