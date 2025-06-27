Yunan mutfağından şerbetli bir lezzet: Galaktoboureko tarifi

Galaktoboureko (Γαλακτομπούρεκο), Yunan mutfağının geleneksel tatlılarından biridir. İsmini “gala” (süt) ve “boureko” (börek) kelimelerinden alır. İnce yufkaların arasına sütlü irmik muhallebisi konularak hazırlanır ve pişirildikten sonra üzerine limonlu şerbet dökülerek servis edilir. Hem hafif hem de şerbetli olmasıyla dikkat çeker.

MALZEMELER

Muhallebisi İçin:

1 litre süt

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı vanilin

1 adet limon kabuğu rendesi

2 adet yumurta

Yufka Katları İçin:

10-12 adet baklavalık yufka

100 gram tereyağı (eritilmiş)

Şerbeti İçin:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 dilim limon

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

1. Muhallebiyi Hazırlayın:

Tencereye süt, irmik ve şekeri alın. Karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilin, tereyağı ve limon kabuğu rendesini ekleyin. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın ve yavaşça sıcak muhallebiye ekleyerek hızlıca karıştırın. Pürüzsüz kıvamlı bir krema elde edin.

2. Şerbeti Kaynatın:

Şeker, su ve limonu 10 dakika kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra bal ekleyip soğumaya bırakın. (Unutmayın: Şerbet soğuk, tatlı sıcak olacak.)

3. Yufkaları Kat Kat Dizin:

Fırın kabınızı yağlayın. Yufkaların yarısını tek tek dizip aralarını tereyağıyla yağlayın. Muhallebiyi döküp yaydıktan sonra kalan yufkaları da aynı şekilde üzerine yerleştirin. Üst katmanı da yağlayarak dilimleyin.

4. Fırında Pişirin:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri altın sarısı olana kadar, yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

5. Şerbeti Ekleyin:

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekmesi için 1–2 saat bekleyin.