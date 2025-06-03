Yunan mutfağından sofralarınıza: Saganaki tarifi

Akdeniz mutfağının en lezzetli dokunuşlarından biri olan Saganaki, aslında bir pişirme tekniğinden adını alıyor. “Saganaki” kelimesi, küçük kızartma tavası anlamına gelse de zamanla peynirle özdeşleşen bu meze, özellikle Ege kıyılarında çok seviliyor.

Malzemeler

1 dilim sert beyaz peynir (Kefalotyri, Graviera veya sert hellim alternatifi olarak kullanılabilir)

2-3 yemek kaşığı un

Zeytinyağı (kızartmak için)

Birkaç damla limon suyu

(İsteğe bağlı) Taze kekik veya pul biber

Hazırlanışı

Peyniri hazırlayın:

Yaklaşık 1 cm kalınlığında kesilmiş peynir dilimini hafifçe nemlendirin. Her iki tarafını una bulayın ve fazla ununu silkeleyin.

Kızartma işlemi:

Küçük bir tavada zeytinyağını kızdırın. Peyniri tavaya alın ve her iki tarafı altın rengi alana dek 1-2 dakika kızartın. Dışı çıtır olmalı, ama içi hâlâ yumuşak kalmalı.

Servis:

Tavadan aldıktan sonra hemen servis tabağına alın. Üzerine limon suyu gezdirin. İsteğe göre taze kekik veya pul biber serpebilirsiniz.