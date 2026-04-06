Yunan mutfağının çıtır lezzeti: Tiropita tarifi

Tiropita, Yunan mutfağının en sevilen böreklerinden biri olarak çıtır yufkası ve yoğun peynirli iç harcıyla öne çıkar. Dışı altın renginde kızaran, içi ise yumuşacık kalan bu lezzet, hem kahvaltılarda hem de atıştırmalık olarak keyifle tüketilir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz tiropita, klasik börek tariflerine farklı ve lezzetli bir alternatif sunar. İşte, çıtır çıtır tiropita tarifi...

TİROPİTA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yufka

200 gram beyaz peynir

100 gram lor peyniri (isteğe bağlı)

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

TİROPİTA YAPILIŞI

Beyaz peynir ve lor peynirini bir kapta ezerek karıştırın.

Yumurtaları ekleyip karışıma dahil edin.

Süt, sıvı yağ ve karabiberi ekleyerek iç harcı hazırlayın.

Yufkayı tezgaha serip üzerine hazırladığınız harçtan sürün.

Yufkayı rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında dolayarak şekil verin.

Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!