Yunan mutfağının vazgeçilmezi: Skordalia tarifi

Skordalia, patates veya ekmek bazlı hazırlanabilen, zeytinyağı ve sarımsakla zenginleştirilen geleneksel bir Yunan mezesidir. Özellikle deniz ürünlerinin yanında servis edilen bu lezzet, pratik yapımıyla da öne çıkar.

SKORDALİA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet orta boy patates

3-4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

SKORDALİA NASIL YAPILIR?

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve sıcakken ezin.

Sarımsakları havanda ezin veya ince rendeleyin. Ezilmiş sarımsakları patatesle karıştırın.

Üzerine zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Tuzunu ekleyip son kez karıştırdıktan sonra servis tabağına alın.

PÜF NOKTASI

Skordalia’nın en önemli özelliği sarımsak tadının dengeli olmasıdır. Sarımsağı fazla kaçırmamak ve zeytinyağını yavaş yavaş eklemek, kıvamın daha iyi olmasını sağlar.