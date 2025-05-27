Zeytinyağlı sofraların vazgeçilmezi: Barbunya pilaki tarifi

Akdeniz ve Ege mutfağının baş tacı olan barbunya pilaki, bitkisel protein kaynağı, bol lifli ve sindirimi kolay bir yemek. Vegan ve vejetaryen beslenenlerin de favorisi olan bu tarif, hem ana yemek hem de meze olarak sofralarda yer buluyor.

MALZEMELER

500 g taze barbunya (veya haşlanmış barbunya)

1 adet büyük boy soğan

1 adet havuç

2 diş sarımsak

1 adet patates (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Maydanoz (servis için)

HAZIRLANIŞI

Barbunyaları bol suda yıkayın ve yumuşayana kadar 15-20 dakika haşlayın.

Soğanları yemeklik doğrayın, havuç ve patatesi küp küp kesin.

Geniş bir tencereye zeytinyağını alın, önce soğanları, ardından havuç ve sarımsağı kavurun.

Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra haşlanmış barbunyaları ve patatesi ekleyin.

Üzerine tuz, şeker ve sıcak suyu ilave edin.

Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine doğranmış maydanoz serperek soğuk servis yapın.