Zeytinyağlı sofraların yıldızı: Girit ezmesi tarifi...

Ege mutfağının sevilen mezelerinden Girit ezmesi, peynirin, zeytinyağının ve ceviz içinin muhteşem uyumuyla sofralarda baş köşeye oturuyor. Özellikle meze sofraları için harika bir alternatif olan bu tarif, pratikliği ve doyuruculuğuyla da dikkat çekiyor. İşte tam kıvamında Girit ezmesi tarifi…

MALZEMELER

200 gram beyaz peynir (tercihen keçi veya tulum peyniri)

100 gram lor peyniri

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

1 avuç ceviz içi (ince çekilmiş)

(isteğe bağlı) birkaç dal taze nane veya dereotu

(isteğe bağlı) 1 yemek kaşığı süzme yoğurt – daha kremamsı kıvam için

HAZIRLANIŞI

Beyaz peynir ve lor peynirini bir kaba alın. Çatal yardımıyla iyice ezin. Karışım krema gibi olmalı.

Üzerine zeytinyağını, ezilmiş sarımsağı, kekik ve pul biberi ilave edin. İsteğe göre taze nane veya dereotu da doğrayıp karışıma katabilirsiniz.

Ceviz içlerini rondoda iri kırıntılar olacak şekilde çekin ve peynir karışımına ekleyin. Lezzeti derinleştirecek en önemli detaylardan biridir.

Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Arzu ederseniz süzme yoğurt ekleyerek daha pürüzsüz bir doku elde edebilirsiniz.

Hazırladığınız ezmeyi servis tabağına alın. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin, ceviz kırığı veya taze otlarla süsleyin.