Aralarında Ankara Mamak'taki arazi de var

23 Ekim 2020 Cuma, 12:02

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları'na göre çok sayıda kamu arazisi ve üzerinde bulunan tesis özelleştirme kapsamına alındı, daha önce bu kapsama alınan bazı tesis ve taşınmazların da özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına karar verildi. Özelleştirme kararı verilen taşınmazlar arasında maden sahası ve çeşitli enerji üretim tesisleri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlar şöyle:

BAŞKENT’İN GÖBEĞİNDE MADEN SAHASI: Mülkiyeti Hazine’ye ait olan Ankara’nın Mamak ilçesindeki Kızılca Mahallesi’nde bulunan 1087 parsel, Ortaköy Mahallesi’nde bulunan 964 parsel ve Nenek Mahallesi’ndeki 101 ada 129 parsele ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı “Kentsel Meskun Alan, Üniversite Alanı ve Madencilik Faaliyet Sahası”nı içeren nazım ve uygulama imar planları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Alanda yapılacak konutlar, ticaret tesisi, okul, sağlık tesisi, sosyal tesis, park ve maden sahası konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

KOCAELİ’DE DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ: Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Çerkeşli Mahallesi 16 ada 2 ve 14 parselde bulunan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin arazisi ve ekipmanlarının 31 Aralık 2025’e kadar satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verildi. Tesis üzerinde 1 adet gaz türbini, 2 adet atık ısı kazanı bulunuyor.

SİVAS’TA İKİ ADET HES DEVREDİLECEK: Özelleştirme kapsam ve alanında bulunan, Ahiköy 1 ve Ahiköy 2 Hidroelektrik Santralleri ve santrallerin kullandığı taşınmazların gerçekleştirilen ihale sonucu 11 milyon 300 Bin TL karşılığında Ergezen Yapı Ticaret Ltd. Şti’ye işletme hakkının verilmesine, şirketin yükümlülük lerini yerine getirmemesi ya da sözleşmeyi imzalamaması halinde, işletme hakkının sırasıyla açık artırmada ikinci ve üçüncü teklifi veren şirketlere verilmesine karar verildi.

GÖLBAŞI’NDA HAZİNE ARAZİSİ ÖZELLEŞTİRİLİYOR: Mülkiyeti Hazine’ye ait olan Ankara Göbaşı’ndaki Virancık Mahallesi’nde 7 parsele ilişkin özelleştirme kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda, parsellerde ‘gelişme konut alanı’ yapılacağı belirtildi.

BODRUM’A TATİL KÖYÜ: Mülkiyeti Hazine’ye ait olan Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Sultandere Mahallesi’nde 306 ada 1 parsel özelleştirilerek, konut, sağlık tesisi, park ve yol yapılacak. Mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı olan İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Ömerli Mahallesi’nde 3 parsel özelleştirilecek. Parsellerde, sanayi tesisi, yönetim merkezi, spor tesisi, park, karayolları yol kenarı koruma kuşağı ve yol yapılmasına ilişkin ilişkin plan onaylandı. Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Gökçebel Mahallesi’nde mülkiyeti Hazine’ye ait olan 4 parsel özelleştirilerek, konut, ticaret merkezi, otel, tatil köyü inşa edilecek.

ŞEKER FABRİKALARI ARAZİSİ ÖZELLEŞİYOR: Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Tokat’ın Merkez ilçesi Çiftlik köyündeki parsel özelleştirilecek. Alanda ticaret merkezi, konut, meydan, park ve yol yapılacak. Ayrıca yine Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Dörtyol mahallesinde 246 ada 33 ve 109 parselde bulunan park alanında, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanarak “Özel Sosyal-Kültürel Tesis Alanı, Park Alanı, Yol” olarak değiştirilmesine karar verildi.

EÜAŞ’A AİT TESİS: İstanbul Esenyurt, Çınar Mahallesinde, 250 ada 11,12 ve 13 parsel üzerinde bulunan 23 bin m2 yüzölçümlü taşınmaz ile taşınmaz üzerinde bulunan EÜAŞ’a ait yapıların 31/12/2025’e kadar satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verildi.

BAYRAKLI SAHİLİNDEKİ HAZİNE ARAZİSİ: İzmir’in Bayraklı sahilinde, 40048 ada 1 ve 2’inci parseller ve 40049 ada 1 parsel üzerinde bulunan, taşınmazdaki hazine hisselerinin satış, kiralama, gelir ortaklığı modellerinden biri ya bir kaçı kullanılarak 31 Aralık 2025’e kadar özelleştirilmesine karar verildi.

AKP'DEN 67,5 MİLYAR LİRALIK ÖZELLEŞTİRME

AKP hükümetleri döneminde 18 yılda 67,5 milyar dolarlık özeleştirme yapıldı. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden verilen bilgide ise 2002-2019 yılları arasında özelleştirilen kurumların sayıları verildi. Özelleştirmeler şöyle:

2002-2019 döneminde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 11 liman, 98 elektrik santrali, 50 tesis ve işletme, 11 otel, 3 bin 917 taşınmaz ve araç muayene hizmetleri ile maden ruhsatları, makine-teçhizat, demirbaşlar, isim hakları, hizmet araçları ve markalar, varlık satışı, işletme ya da imtiyaz hakkı devri yoluyla özelleştirildi. Yüzde 50'nin üzerinde kamu payı özelleştirilen 60 kuruluş ile 159 ayrı işletmede çalışan 117 bin 380 personelden 44 bin 555'i, başka kuruluşlara geçti. Buralarda çalışan 72 bin 825 kişiden 9 bin 295'i ise işten çıkarıldı. 63 bin 530 kişi de, özelleştirilen yerlerde kaldı.