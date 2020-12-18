AKP, akıldışı politikalarıyla ülkeyi en büyük 'mülteci kampına' dönüştürdü

18 Aralık 2020 Cuma, 12:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

“SARAY POLİTİKALARININ VEBALİ BÜYÜK”

Türkiye’nin yaklaşık 10 yıldır göçmen ve mülteci meselesinin oluşturduğu birçok krize maruz kaldığını söyleyen Açıkel, “Suriye’deki iç siyasal çatışmanın bir insanlık dramına dönüşmesinde Saray’ın keyfi dış politikasının etkisi ve vebali çok büyük.

2011’den bugüne, taktiksel Ensar ve Muhacir söylemleriyle süslenen ancak hem Suriyeli mültecilerin sorunlarını kangrenleştiren hem de yurttaşlarımızı pek çok açıdan mağdur eden bir başıboşluk ve öngörüsüzlük, mülteci ve göçmen sorununu daha da derinleştirdi” dedi.

“MÜLTECİLER KÖTÜ KOŞULLARDA”

Saha araştırmasının bulgularına göre 4 milyonun üzerinde Suriyeli olduğunu aktaran Açıkel, iktidarın mülteci ve göçmen konusunda da şeffaf bir politika izlemediğine vurgu yaptı. Açıkel, “İktidar, bizzat AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda telaffuz ettiği 4 milyon Suriyeli mülteci için harcanan 40 milyar dolarlık kaynağı ne Suriyeli sığınmacıların sorunlarını ne de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının şikâyetlerini çözebilmek için kullanabildi.

Bunlarla birlikte Suriyeliler başta olmak üzere kendi ülkelerinden insani taleplerle Türkiye’ye gelen mülteci ve göçmenlerin de Türkiye’de büyük sorunlar yaşadıkları ortadadır. Özellikle Suriyeli mülteciler, kötü koşullarda barınmakta, yetersiz ve kötü koşullarda beslenme ile mücadele etmekte, sağlık ve eğitim hizmeti konusunda büyük sorunlar yaşamaktadır” dedi.

“İDDİA EDİLEN PARA İLE HALEP KADAR KENT İMAR EDİLİRDİ”

Açıkel, “Harcandığı iddia edilen 40 milyar dolar ile Halep büyüklüğünde bir kentin yeniden imar edilebileceği ya da Suriyeli sığınmacıların kangrenleşmiş sağlık, barınma, eğitim ve benzeri tüm sorunlarının çözüme kavuşturulabileceği unutulmamalıdır. Bu kaynak, AKP iktidarı tarafından ya plansız ve kötü biçimde harcanmış ya da yandaşlara verimsizce kullandırılmıştır” diye eleştirdi.

“EN BÜYÜK MÜLTECİ KAMPI”

İzlenen politikaların göçmen ve mültecilere yaptığı etkileri ele alan Açıkel, “AKP mülteci krizindeki basiretsizliği yüzünden Türkiye'yi mülteci kadınların ticaretine, çocuk evliliklerine, fuhuşa, kayıt dışılığa, gettolaşmaya, insan kaçakçılığına, radikal silahlı çetelerin sokaklarda kol gezdiği bir ülke konumuna dönüştürdü.

AKP, Türkiye'yi akıldışı politikalarıyla Ortadoğu ve Ortaasyalı mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellemeye çalışan, Avrupa'nın kapısındaki en büyük 'mülteci kampına' dönüştürdü. Sığınmacıları da kendi yurttaşlarını da mağdur eden büyük bir 'tampon bölge' yarattı” dedi.