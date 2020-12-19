Katarlı yayıncıdan protestoya 'kadrolu' sansür!

19 Aralık 2020 Cumartesi, 19:21

Kulüpler Birliği gün içerisinde yaptığı açıklama doğrultusunda Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının ilk dakikasında futbolcular, Kulüpler Birliği'nin aldığı karar doğrultusunda yayıncı kuruluşu protesto etmişti. Bu protesto bugün oynanan Süper Lig maçlarında da devam etti. Gaziantep-Fenerbahçe maçında da futbolcular protestoyu sürdürdü.

İki takım oyuncuları, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak kararla müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.



Maçları naklen yayınlayan yayıncı Katarlı beIN Sports'un bu sırada ekrana takım kadrolarını getirmesi dikkat çekti.

Bir tür sansür uygulayan yayıncı kuruluş, maçlardaki birer dakikalık protestoyu görmezden geldi.