2 gün içinde E-Nabız mesajı değişti,aşısını yaptıramadı!

05 Şubat 2021 Cuma, 12:49





İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 5 buçuk yıl önce emekli olan 53 yaşındaki pratisyen hekim Gülden Aykanat, Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşılama sürecinde yaşadıkları nedeniyle büyük şaşkınlık içerisinde. Sürecin başladığı ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız uygulaması üzerinden aşı öncelik sırasını takip eden Aykanat, yaklaşık 15 gün boyunca "Kronik hastalığınız yok, öncelikli grupta değilsiniz" mesajıyla karşılaştı.

Ayı takvimine göre öncelik sırasının geldiğini söyleyen Aykanat, "İki üç gün arayla aşı sorgulamaya girdim. Cumartesi günü öncelikli grupta olmadığım bilgisi verildi. Bu mesajı aldıktan sonra pazartesi günü tekrar E-Nabız'a girdim. Bu kez 'Adınıza tanımlanan aşınızı yaptırmadığınız için öncelik sıranız sonraki aşamada değerlendirilecektir' uyarısını aldım. İki günde ne değişti" dedi.

"BİLGİLER PAYLAŞILMADI"

İzmir Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği vasıtasıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu dile getiren Gülden Aykanat şöyle devam etti:

"Çalışmalara devam ediyoruz şeklinde bir cevap verdiler. En büyük haksızlığın listelerin hangi kriterlere göre uygulanacağının açıklanmaması olduğunu düşünüyorum. Biz emekli hekimler olarak bekleriz, geride kalırız önemli değil. Ancak aşının kimlere yapılacağı ile ilgili kriterlerin en başından düzenli belirlenmemesi, bildirilmesi gerekirdi. Bu bilgiler sivil toplum ve demokratik kitle örgütleriyle paylaşılsa süreç daha sağlıklı işleyebilirdi."

"PEK ÇOK HEKİM DE SORUN YAŞIYOR"

Pek çok hekim arkadaşının da benzer sorunlar yaşadığını ifade eden Aykanat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nerede aşı olacağını, aşı hakkı çıkıp çıkmadığını kimse bilemiyor. Benim durumumda olan başka arkadaşlarım da var. Kimisi aşısını yaptırmış, kimisi yaptıramamış. Diğer taraftan aktif sağlık çalışan olmasına rağmen hala aşı yapılmayan bile var. Tam bir kaos. Bunun sorumlusu da işini düzenli yapmayan Sağlık Bakanlığı'dır."

DR. ÇAMLI: AŞILANAMAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI VAR

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da tüm sağlık çalışanlarının aşılanmadığını ve bazı sıkıntılar yaşandığını söyledi. Çamlı, şu bilgileri verdi:

"Pandemide en yüksek riske maruz kalan sağlık çalışanları aşılamada ilk sıraya alındı. Ancak aşılanamayan sağlık çalışanları var. Aktif hekimlik yapmasına rağmen ismi aşılama listelerinde çıkmayanlar oldu. Birçok yere başvurdular. Bir kısmı olumlu yanıt aldı, aşı yapıldı. Ancak bir kısmı ise olamadı. Bir kısmı 'Zamanında isminize çıkan aşı yapılmadığı için durumunuz daha sonra değerlendirilecektir' diye uyarı aldı. Doktor bilgi bankasında isimleri çıkmayan profesörler oldu, bunlar da aşılama konusunda sıkıntı yaşadı. Bunun örnekleri çok. Öyle bir iki tane değil.”