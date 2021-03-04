İYİ Parti'li Cesur: 'Derhâl vatandaşı iki hafta kapatacaksınız...'

04 Mart 2021 Perşembe, 12:42

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Türkiye'nin Covid-19 pandemisi ile bir yıllık mücadelesini değerlendirdi. Cesur, "İlk günden bu yana günde ortalama 189 bin doz aşı yapılmış. Ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Bir yıl on ay. Eğer aşıyı bulabilirseniz, vaat edilen aşı gelirse ve vatandaşlar bu hızla aşılanabilirse bir yıl on ay. Yani siz en az iki sene daha bu işte risk altındasınız, vatandaş risk altında" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Cesur şunları söyledi:

İFLASLAR ZİNCİRİ ARTTI

Sağlık Bakanımız bir yıldır açıklamalar yapıyor. Geçen sene bugünlerde, hatta bir ay sonra, 1 Nisan’da ‘Biz, bu virüsün, yani Covid-19'un bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorduk.’ demişti. Biz de 30 Ocak’ta ‘Çok önemli, yayılır bu, aman’ demiştik.

Yine Sağlık Bakanı açıklamalar yapıyor ve diyor ki, ‘Normalleşeceğiz’ Şimdi, bu sürede ne oldu? 2 milyon 711 bin hastamız, 383'ü sağlık çalışanı, 28 bin 638 vatandaşımızı da kaybettik. Aynı zamanda 100 bin esnaf kepenk kapattı. Borçlular, icralar arttı. İşsizlik arttı, iflaslar zinciri arttı.

DESTEK VERMEYİP YARIM YAMALAK AÇILIYORSUNUZ

Şimdi, salgın, bugün yeni bir boyut kazandı. Bir mutasyonla karşı karşıyayız. Biz bugün bunu en kötü yöneten ülkeyiz ya hani, destek vermeyip açılıyorsunuz ya hani, o da yarım yamalak. Vatandaşın anlamasından, anlama imkânı olmayan bir durumda.

Çok şükür vatandaşı havuz problemlerinden daha zor bir şeyle karşı karşıya bırakıyorsunuz, kafalar iyice karışsın da anlayamasınlar diye vatandaş eli çenesinde düşünüyor. Kaygılı yani düşünen adam heykeli hâline geldi herkes. Rodin'in düşünen adam heykelinde Rodin onu Cehennem Kapısı heykelinin üzerine koymuştu. Bizde vatandaş sabretmekten herkes cennetlik sayenizde.

GİTTİĞİNİZ İLLERİ KIRMIZIYA BOYUYORSUNUZ

Yirmi gün geçti hâlâ bir açıklama yok, belli olan bir şey var kongre yaptığınız. Gittiğiniz illeri kırmızıya boyuyorsunuz. Karadeniz alarm veriyor. Biz omuzlara çıkarak, davullu zurnalı kongreler yaparak bunun sonucunda ne kadar bulaşıcılık artıyor, dünyada böyle bir yayılma olmadığı için hani bunu örnek veremiyoruz "Dünyada bakın bunun yayılıcılığı şu kadar" diye. Ama biz sayenizde bir süre daha geçtikten sonra bununla ilgili bilimsel yayınları da yapacağız.

ÇOK UTANDIM

Türkiye'deki ilk 10 var, hemen bunların yanlarında AKP’nin yaptığı kongre tarihleri var. Yok mu Bakanlığınız bünyesinde bunların hesabını yapıp da çıkıp da kendi partinize ya da bunu yapanlara gerekli cezaları kesecek? Ben geçen gün çok utandım.

Çok değerli jandarma askerlerimiz çıkmışlar dağın başında çok yaşlı teyzeme ceza kesmeye kalkıyorlar, ‘Evine git’ diyorlar. "Kuzular çok meliyordu mecbur kaldım" diyor.

HUKUKUN AYRIŞTIRMACILIĞI KAVRAMINI TÜRKİYE’YE GETİRDİNİZ

Hukukun üstünlüğü yerine ‘hukukun ayrıştırmacılığı’ kavramını Türkiye'ye getirdiniz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Dünyada başka yerlere baktığımız zaman ‘Şimdi, aşı var, aşıyla biz bunu geçebiliriz" diyorsunuz belki. Onu da hemen söyleyelim. İlk günden bu yana günde ortalama 189 bin doz aşı yapılmış. Ne kadar sürüyor biliyor musunuz?

Bir yıl on ay. Eğer aşıyı bulabilirseniz, vaat edilen aşı gelirse ve vatandaşlar bu hızla aşılanabilirse bir yıl on ay. Yani siz en az iki sene daha bu işte risk altındasınız, vatandaş risk altında.

BU İŞİ ELİNİZE YÜZÜNÜZE BULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ

Derhâl vatandaşı iki hafta kapatacaksınız, R0'ları hesaplayacaksınız bölgesel yüksek riskli vesaire bilmem ne çeşitli şekillerde dün açıkladınız, hesapladınız ama bu şekilde olmuyor.

Bilimsel olacak, R0'larla olacak. İllerden illere geçişi engelleyeceksiniz ve israfa, geçilmeyen köprülere, hastanelere, havaalanlarına verdiğiniz parayı vatandaşa ayıracaksınız.

Yoksa siz bu işi elinize yüzünüze bulaştırmaya, biz de buradan konuşmaya devam edeceğiz. Yapmayın gözünüzü seveyim, gelin, şu vatandaşın işine ve önerimize bu sefer "evet" deyin.