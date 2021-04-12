'Ulaştırma Bakanı'na ulaşamıyoruz'

12 Nisan 2021 Pazartesi, 12:31

Türk TIR şoförleri, İran- Türkmenistan sınır kapısının kapalı olması, Rusya, Tacikistan, Moğolistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerde de geçiş belgesi verilmediği için sorun yaşıyor. Nakliyecilerin anlatımına göre bu ülkelerdeki şoförler Türkiye’ye rahatlıkla girebilirken kendilerine izin şart koşuluyor ve sınırda kilometrelerce kuyruk oluşuyor.

AZERBAYCAN TÜRK TIR’LARINDAN 700 DOLAR ALIYOR

TIR şoförlerinin alternatif bir yolu daha var, ancak o da fahiş ücretler nedeniyle kullanılabilir değil. Azerbaycan Türk TIR’larından geçiş belgesi, yol vergisi, şehir içi gümrük ücreti ve ADR ücreti dahil 700 dolar para alıyor.

TIR şoförleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine ulaşmaya çalıştı, ancak seslerini duyuramadı. Canlarına tak eden TIR şoförleri son çare olarak bugün bir TIR ile bakanlık önüne giderek park etti. TIR’ın üzerindeki afişte ise “Türk dünyası, Türk TIR’larına kapalı. Varış ülkemiz Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Türkmenistan kara sınır kapıları kapalı. Rusya ve Kazakistan transit geçiş belgesi yok. Sayın Ulaştırma Bakanım, ihracat yüklü Türk TIR’larını lütfen varış ülkelerine ulaştırın” çağrısında bulunuldu.

“HARIL HARIL GEÇİŞ BELGESİ BEKLİYORUZ”

Bakanlık önünde ANKA Haber Ajansı’na konuşan eski Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, koronavirüsün bile durduramadığı nakliye sektörünü geçiş belgesi sorunu ve yetkililerin ilgisizliğinin durdurduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Özer, Erdoğan’ın “ihracat bandında hiçbir problem olmadığı ve harıl harıl çalıştığı” sözünü hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanım o metni yazıp, oraya TIR kelimesi koyan arkadaşlara teşekkür ederim, ama biz harıl harıl sınırlarda geçiş belgesi bekliyoruz. Harıl harıl ülkemize getireceğimiz dövizi can Azerbaycan’a geçiş ücreti olarak bırakıyoruz. Harıl harıl ülkemize getireceğimiz dövizi gözümüzün üzerinde kaş var diye Gürcistan’da ceza olarak ödüyoruz” diye konuştu.

“ULAŞTIRMA BAKANIMIZA ULAŞAMIYORUZ, HAYAT DURDU”

Özer, Çeçenistan’da artık araçları değil şoförleri kurtarma derdine düştüklerini kaydederek, yetkililere kendilerini dinlemeleri çağrısında bulundu. Özer, Bakan Adil Karaismailoğlu’nun kendilerini 25 gündür dinlemediğini ve sürekli trenle götürülen yüklerin paylaşımını yaptığını aktararak, “Ulaştırma Bakanımıza biz ulaşamıyoruz. ‘Hayat ulaşınca başlar’ diyor ya hayat durdu bakanım durdu. Biz buraya kadar gelmişse 20 senede, demek ki gerçekten hayat durdu bu ülkede” diye belirtti.

YABANCI PLAKA PARA ÖDEMEDEN GEÇİYOR

Özer Türkiye’nin yabancı plakalı araçlar için cennet bir ülke olduğunu söyleyerek, yabancı araçların Türkiye’de geçiş ücreti ve ceza ödemeden başka ülkelere gidebildiğini anlattı.

Azerbaycan’ın aldığı ücrete de tepkili olan Özer, “Biz Azerbaycan nakliyesinden Türkiye olarak para almıyoruz, ama Azerbaycan devleti, kardeşlerimiz, 700 dolar para ödüyoruz. Azerbaycan örneği Türk nakliye sektörünün nasıl bir eşitsizliğe maruz kaldığının en güzel örneği” dedi.

Özer TIR şoförlerinin sosyal medyadaki tepkisini de paylaştı.