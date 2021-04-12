Hazine Bakanlığı o soru üzerine Ulaştırma Bakanlığı’nı suçladı

12 Nisan 2021 Pazartesi, 10:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki iki kesime yapılan olağanüstü ek maliyet artışlarının milyarlarca dolar olduğunu ortaya çıkardı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Akın’a bakanlıklar sorumluluk üstlenen yanıtlar veremedi.

İktidara yakın beş firma arasında yer alan Limak-Cengiz ortaklığı tarafından yapılan Kurtköy, Akyazı kesiminde ek maliyet artışının yüzde 65,5 oranında, Koli-Kalyon ortaklığı tarafından yapılan Kınalı, Odayeri kesiminde ise yüzde 55,3 oranında gerçekleştiğini ifade eden Akın, bir buçuk sene önce yapıldığı anlaşılan ek maliyet artışlarının toplam tutarının 2 milyar 186 milyon 895 bin 114 dolar olduğunu dile getirdi.

CHP’li Akın, otoyol yapım projelerinde ek maliyet artışının en fazla yüzde 20 oranında olmasının normal olarak kabul edildiğini, bu oranın üzerindeki maliyet artışlarının ise haklı bir gerekçeye dayanması gerektiğine işaret ederek TBMM Başkanlığı’na iki ayrı soru önergesi sundu. Akın, hem borç üstlenim anlaşmasına imza atan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na hem de projeyi ihale eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bu konudaki sorumluluklarını sordu.

SORUMLULUK ALMADILAR

CHP’li Akın’ın soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca verilen yanıtta, 'ek maliyet artışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde olduğu' belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen yanıtta ise “Yap, işlet, devret (YİD) projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuata uygun olarak, Uygulama Sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” ifadesi kullanıldı. Ancak bu maliyet artışının nedenini ve hangi bakanlık tarafından hayata geçirildiğini açıklanmadı.

ORTADA RANT VAR

CHP’li Akın, söz konusu iki kesimde toplam maliyetin yarısından daha fazla oranında gerçekleşen ek maliyet artışının gerekçesinin açıklanması gerektiğini vurguladı. Akın, şunları dile getirdi: “Kuzey Marmara Otoyolu’nun iki kesimindeki ek maliyet artışları toplam maliyetin yarısını geçiyor. Ek maliyet demek yandaşların ballı, kaymaklı garantilerinin süresi ve bedelinin de artması demektir. Hazine Bakanlığı imza attığı borç üstlenim anlaşmasında yer alan, Ulaştırma Bakanlığı da kendi ihale ettiği projedeki rekor orandaki ek maliyet artışıyla ilgili tek kelime edemiyor. 2 milyar 186 milyon 895 bin dolarlık ek maliyet artışının güncel kura göre toplam tutarı 17 milyar 830 milyon TL’yi buluyor. Esnafımıza verilen toplam desteğin tutarı bile 5 milyar TL etmezken yandaşlara tek kalemde bunun neredeyse dört katı tutarında bir maliyet artışı sağlanıyor. Bunun hesabını neden veremiyorlar? Bir projede ek maliyet artışı yüzde 50’yi geçiyorsa ortada çok açık bir rant vardır.”