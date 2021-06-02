CHP'den Şentop'a: 'Dut yemiş bülbül gibi oturmayacaksın'

02 Haziran 2021 Çarşamba, 12:40

"10 bin dolar alan siyasetçi kim?" polemiği yeni açıklamalarla sürüyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor?" sözlerine, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan "Bu bir siyasi bunaklık değilse, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim" yanıtı geldi.

Şentop'un bu sözleri de CHP'de tepkiye yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Utanmadan Soylu'ya söylemen gereken lafları Genel Başkanımıza söylüyorsun” dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da “Atatürk’e hakaret edilirken dut yemiş bülbül gibi oturmayacaksın, milletvekillerini töhmet altına sokandan hesabını soracaksın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün “Ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz” diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU NE KADAR BİLİYORSA BEN DE O KADAR BİLİYORUM"

Pakistan’da bulunan Şentop dün bunun üzerine orada bulunan gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“Bu bir eleştiri değil bir iftira… Bu benim dile getirdiğim bir iddia değil, bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben değilim. Benden şunu talep edebilirler: Bunu Sayın Bakandan sorun, İçişleri Bakanı bunu cevaplasın, buna tevessül edin, aracı olun; bu olabilir, bu ayrı bir konu. Ama sorunun muhatabı ben değilim, sorunun muhatabı Bakan, onu bilen Bakan, benim bir bilgim yok. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Bunu açıklamamı istiyor benden. Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim.”

"UTANMADAN SOYLU'YA SÖYLEMEN GEREKENLERİ GENEL BAŞKANIMIZA SÖYLÜYORSUN"

Şentop’un “iftira” sözlerine de CHP’den tepkiler geldi. CHP yönetimindeng elen tepkiler şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Sayın Mustafa Şentop, Gazi Meclis'in ilk başkanı Atatürk'e bir meczup tarafından hakaret edildiğinde neden sessiz kaldınız? Bulunduğunuz makamın ağırlığı altında eziliyorsunuz. Pakistan Meclis Başkanı’na sorun, 10 bin dolar alan siyasetçiden belki o rahatsız olmuştur.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Genel Başkanımız ve bizler yazılı başvurup Meclis’in üzerine düşen gölgeyi kaldıralım dedik. Bugüne kadar Meclis’e atılan iftiraya sessiz kaldın. Şimdi utanmadan Soylu'ya söylemen gereken lafları genel başkanımıza söylüyorsun.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Sayın Mustafa Şentop, ülkenin İçişleri Bakanı ‘10 bin dolar alan siyasetçi’ olduğunu söylüyorsa bunun cevabını aramak Meclis Başkanı’nın görevidir. Kaçmayın! Görevinizi yapın, TBMM’nin ve milletvekillerinin itibarını kurtarın.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “TBMM başkanıysan gazi meclisin ilk başkanı Atatürk’e de, milletvekillerinin haysiyetine de sahip çıkacaksın. Ana muhalefet liderine hakaret edeceğine, Atatürk’e hakaret edilirken dut yemiş bülbül gibi oturmayacaksın, milletvekillerini töhmet altına sokandan hesabını soracaksın.”