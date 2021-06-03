Cumhuriyet'ten öğrencilere...
Yazıt yayınları işbirliği ile hazırlanan TYT ve AYT deneme sınavları yarın ve cumartesi günü Cumhuriyet'te...
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak YKS oturumları için geri sayım başladı. Söz konusu sınav için başvurularını günler önce tamamlayan üniversiteli adayları, artık sınava dair son hazırlıklarını yapıyor.
Cumhuriyet, 26 ve 27 Haziran'da sınava girecek öğrencileri unutmadı!
Cumhuriyet okurları yarın ve cumartesi günü Yazıt yayınları işbirliği ile hazırlanan TYT ve AYT deneme sınavına ulaşabilecek.
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