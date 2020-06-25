'-De, -Da' ekini kontrol eden internet sitesi geliştirdiler

25 Haziran 2020 Perşembe, 16:48

Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden bir tanesi. Bu zenginlik, uzun kültürel geçmişimizin bir parçası olsa da zaman zaman çeşitli zorluklara neden olabiliyor. Türkçe'de yapılan hataların en başında ise "-de" ekinin yazımı geliyor. Bu ekin doğru yazımı için bazı ufak kurallar olsa da hata yapılabiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nden bir grup bilgisayar mühendisi, -de ekini doğru yazmak isteyenlere özel bir internet sitesi oluşturdu. "-De/da Takıntısı" olarak isimlendirilen bu internet sitesi, yazdığınız bir cümlede -de eki ile ilgili hata yapıp yapmadığınızı kontrol edip uyarıyor.

-De/da Takıntısı isimli internet sitesine girip, "Hakkımızda" bölümüne ulaştığımızda bu projenin arkasında 4 kişi olduğunu görüyoruz. Peki bu internet sitesi nasıl çalışıyor? -De ekini doğru yazıp yazmadığımızı nasıl kontrol edebileceğiz?

-DE/DA TAKINTISI BASİT BİR ARAYÜZE SAHİP

-De/da Takıntısı'na girdiğiniz zaman, sizleri fazlasıyla basit bir arayüz karşılıyor. Ekranda bulunan kutucuğun içerisine bir cümle yazdıktan sonra "Denetle" butonuna tıkladığınızda, yazdığınız cümlede -de ekinin yazılışıyla ilgili bir hata yapıp yapmadığınız kontrol ediliyor. Bu sayede yazım yanlışı yapmamış ve sosyal medyada linç yememiş oluyorsunuz.

Kaynak: webtekno.com