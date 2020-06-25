'-De, -Da' ekini kontrol eden internet sitesi geliştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisleri, Türkçenin en yaygın yazım yanlışlarından birine el attı. Mühendisler, geliştirdikleri "-de/-da Takıntısı" adlı internet sitesi ile "-de" ekinin yanlış yazılıp yazılmadığının kontrol edilmesini sağlıyor.
Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden bir tanesi. Bu zenginlik, uzun kültürel geçmişimizin bir parçası olsa da zaman zaman çeşitli zorluklara neden olabiliyor. Türkçe'de yapılan hataların en başında ise "-de" ekinin yazımı geliyor. Bu ekin doğru yazımı için bazı ufak kurallar olsa da hata yapılabiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi'nden bir grup bilgisayar mühendisi, -de ekini doğru yazmak isteyenlere özel bir internet sitesi oluşturdu. "-De/da Takıntısı" olarak isimlendirilen bu internet sitesi, yazdığınız bir cümlede -de eki ile ilgili hata yapıp yapmadığınızı kontrol edip uyarıyor.
-De/da Takıntısı isimli internet sitesine girip, "Hakkımızda" bölümüne ulaştığımızda bu projenin arkasında 4 kişi olduğunu görüyoruz. Peki bu internet sitesi nasıl çalışıyor? -De ekini doğru yazıp yazmadığımızı nasıl kontrol edebileceğiz?
-DE/DA TAKINTISI BASİT BİR ARAYÜZE SAHİP
-De/da Takıntısı'na girdiğiniz zaman, sizleri fazlasıyla basit bir arayüz karşılıyor. Ekranda bulunan kutucuğun içerisine bir cümle yazdıktan sonra "Denetle" butonuna tıkladığınızda, yazdığınız cümlede -de ekinin yazılışıyla ilgili bir hata yapıp yapmadığınız kontrol ediliyor. Bu sayede yazım yanlışı yapmamış ve sosyal medyada linç yememiş oluyorsunuz.
Kaynak: webtekno.com
Video Haberler
- Bodrum'da yangın paniği! Yerleşim yerine doğru ilerliyor
- Acı dolu an! Ölen ailesinin haberini böyle verdi
- İstanbul’da korku dolu anlar! Satırla dehşet saçtı
- Acılı anne isyan etti: Bunlar tavuk hakimi!
- İmamoğlu paylaştı... Koyverdin gittun bizi...
- Mavi balina balıkçıları korkuttu! İşte o anlar
- Sinan Oğan canlı yayında sordu, AKP'li Tosun dondu kaldı
- Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı!
- Motosikletli magandalar dans edip birbirine tekme attı
- Çorlu Tren Katliamı davası başladı