08 Şubat KOCAELİ BAŞİSKELE elektrik kesintisi: BAŞİSKELE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:24

KOCAELİ BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAŞİSKELE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAŞİSKELE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., TAŞPINAR SK., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde 16., 16. SK., 2. SK., 20. SK., 23., 23. SK., 25. SK., 29 EKİM CD., 6. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., KANYON SK., KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, FATİH, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ALTIN ŞEHİR SK., ANAFARTALAR CD., AYKUT SK., BAĞIMSIZ SK., BAHÇE SK., BARISIK, BARIŞIK SK., BİLİCİ SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., EHLİDİL SK., EKREM SK., GAZILER, GAZİLER CD., KADER, KADER SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., MARMARA CD., NEFES SK., NİYAZİ SK., SAFİYE SK., SANCAKTAR, SERIM, SEYİT ONBAŞI SK., ŞAL SK., TAT SK., UYUM, UYUM SK., YAZICIOĞLU SK., YEKTA, YEKTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, KÖRFEZ, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 2266 SOK, ADA KARANFİLİ SK., ATAKAN SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., BÜLBÜL, DAYI, DAYI SK., ELIF, GELİBOLU SK., GÜLBAHAR, HACI MAKSUT CD., ILTER, IZNIK, İLTER SK., İMAR SK., İMREN SK., İZNİK CD., KANARYALAR SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KOCATÜRK SK., KOLAY SK., KOSOVA, KÖKNAR SK., KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEZRA SK., NAME SK., NARÇİÇEĞİ CD., NASİP SK., NURGÜL SK., PEKİN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., REMZİ SK., RIHTIM SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAFA SK., SEÇIM, SEÇİM SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEYHAN SK., SOĞUKSU SK., SÜMERLER SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞÖHRET SK., TRAKYA, TRAKYA SK., UZUNER SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YILDIZELİ CD., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.