08 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:24

KOCAELİ ilinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ARIZLI, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, KURUÇEŞME FATİH, NÜZHETİYE mahallelerinde 1., 1. SK., 10. SK., 110. SK., 12. SK., 14., 14. SK., 17., 3. SK., 4. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., BARIŞ CD., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI, HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KAZIM ÖZALP CD., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNİ CD., MERKEZ, NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., OKUL SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., ŞEHİT YAVUZ SK., ŞİRİNTEPE YOLU CD., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., LALE SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA, ÇAVUŞOĞLU, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, ÖMERLI, YENICE, YENİCE mahallelerinde AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLI, SERDAR mahallelerinde ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN, HARMAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIZILCIK SK., MAZLUM SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., UMUT SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, MERKEZ ERIKLI, ORHAN, SELAMETLI, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, ERIKLI MERKEZ MEVKII, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYİ, ÇALCA, ÇERÇİLİ, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KUBUZCU, MERKEZ ERİKLİ, SELAMETLI, SELAMETLİ, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AHADLİ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, ISHAKLAR MEVKII, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALYER, NASUHLAR mahallelerinde NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde AHADLI MEVKII, AHADLI MEVKII KÜME EVLER, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., TAŞPINAR SK., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde 16., 16. SK., 2. SK., 20. SK., 23., 23. SK., 25. SK., 29 EKİM CD., 6. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., KANYON SK., KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, FATİH, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ALTIN ŞEHİR SK., ANAFARTALAR CD., AYKUT SK., BAĞIMSIZ SK., BAHÇE SK., BARISIK, BARIŞIK SK., BİLİCİ SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., EHLİDİL SK., EKREM SK., GAZILER, GAZİLER CD., KADER, KADER SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., MARMARA CD., NEFES SK., NİYAZİ SK., SAFİYE SK., SANCAKTAR, SERIM, SEYİT ONBAŞI SK., ŞAL SK., TAT SK., UYUM, UYUM SK., YAZICIOĞLU SK., YEKTA, YEKTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, KÖRFEZ, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 2266 SOK, ADA KARANFİLİ SK., ATAKAN SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., BÜLBÜL, DAYI, DAYI SK., ELIF, GELİBOLU SK., GÜLBAHAR, HACI MAKSUT CD., ILTER, IZNIK, İLTER SK., İMAR SK., İMREN SK., İZNİK CD., KANARYALAR SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KOCATÜRK SK., KOLAY SK., KOSOVA, KÖKNAR SK., KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEZRA SK., NAME SK., NARÇİÇEĞİ CD., NASİP SK., NURGÜL SK., PEKİN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., REMZİ SK., RIHTIM SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAFA SK., SEÇIM, SEÇİM SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEYHAN SK., SOĞUKSU SK., SÜMERLER SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞÖHRET SK., TRAKYA, TRAKYA SK., UZUNER SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YILDIZELİ CD., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, ESKIHISAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., AZİZ SK., ELEM, ELEM SK., ER, ER SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., GEÇER SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÜLENDAM SK., IŞIL SK., İSRA SK., KÖRFEZ, KUTUP SK., NURGÖK SK., NURHAN SK., OKYAR SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, TAHA SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde DESTAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., MELİH SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., TURGUT REİS CD., TUZLA CD., ÜLKEM, ÜLKEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİRİ REİS mahallelerinde NURSEL SK., ORMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde BERİL SK., EGEMEN SK., ERASLAN SK., ŞELALE SK., UGURLU, ÜZÜM, ÜZÜM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde EGEMEN, TUZLA, VADI, VADİ SK., YELPAZE SK., ZENGIN, ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Şubat Perşembe 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKTAŞ SK., ALİYE SK., ANKA SK., ARSLAN, ARSLAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AYAN SK., AYDOĞAN SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA, CEZBE, CEZBE SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇUBUK, ÇUBUK SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., ECEHAN SK., EDİP SK., EFLATUN SK., EĞİTİM CD., EMIN, EMİN SK., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., FERIT, FERİT SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇİT SK., GEDİK SK., GENÇLİK SK., GÜMÜS, GÜMÜS SK., GÜMÜŞ SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., HANEDAN SK., HİSAR SK., HÜSAM SK., ILGAZ SK., ISTASYON, ISTASYON CD., İNCİ SK., İSTASYON CD., KAFKAS, KAFKAS SK., KANDİL SK., KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KOSOVA SK., KÖŞK SK., KUTUP, KÜÇÜK, MAHİR SK., MEHMET AKİF CD., MERCAN SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., NACAR SK., NAMZET SK., NUH SK., ORTANCA SK., ÖZDEL SK., REİS SK., REŞİT SK., SACİT SK., SAHRA, SAHRA SK., SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SILA SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., TALEBE, TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, ULAS, ULAŞ SK., VEZIR, VEZİR SK., YARENLER, YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YESIL, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YILMAZ, YILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YAVUZ SULTAN mahallelerinde ATMACA, ATMACA SK., AYDIN SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., GENÇOĞLU SK., HAFIZ SK., MIHÇI SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SEFA CD., SEFER SK., SERÇE SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK., TUĞRUL CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEĞİRMENDERE MERKEZ, KÖRFEZ mahallelerinde 101., 101. CD., 107. CD., 2098. SK., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113. SK., 3029. SK., 3035., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., AHMET YESEVİ CD., CİVAN SK., CUMHUR, ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., ERTUĞRULGAZİ SK., FUNDA SK., GÖKTÜRK SK., İPEK SK., KONCA CD., MANDIRA CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., NECİP FAZIL CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.