08 Şubat MANİSA SELENDI elektrik kesintisi: SELENDI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA SELENDI ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SELENDI'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte SELENDI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23
08 Şubat MANİSA SELENDI elektrik kesintisi: SELENDI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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MANİSA SELENDI ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SELENDI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SELENDI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 10:00:02.678-2024-02-08 16:00:14.524 saatleri arasında Tepeynihan; İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz19, , Selendi Simav Yolu, Tepeeynihan, Tepeeynihan Köyü Yolu, Tepeeynihan Köyü İç Yolu, Tepeeynihan İç Yolu, Tepeynihan İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 10:00:02.678-2024-02-08 16:00:14.524 saatleri arasında Karataşterziler; , Karataşterziler Köyü İç Yolu, Karataşterziler Patika Yolu, Karataşterziler İç Yolu, Terziler Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 10:00:02.678-2024-02-08 16:00:14.524 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 10:00:02.678-2024-02-08 16:00:14.524 saatleri arasında Eskin; , Eskin, Eskin Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz21, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz22, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz71, İsimsiz63 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 10:00:02.678-2024-02-08 16:00:14.524 saatleri arasında Kazıklı; , İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, Okluisa yolu elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 10:00:02.678-2024-02-08 16:00:14.524 saatleri arasında Pınarlar; , Patika, Pınarlar Köyü Yolu, Pınarlar Köyü İç Yolu, Pınarlar İç Yolu, Pınarlar köyü iç yolu, PINARLAR, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, köy içi yolu elektrik kesintisi yaşancaktır


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