09 Şubat İSTANBUL SARIYER elektrik kesintisi: SARIYER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SARIYER ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SARIYER'de 09 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte SARIYER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:10
09 Şubat İSTANBUL SARIYER elektrik kesintisi: SARIYER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İSTANBUL SARIYER ilçesinde 09 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SARIYER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SARIYER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AK ÇİĞDEM, AVCILAR, AYDOĞAN , ELMALIK, FAHRETTİN ASLAN OKULU, GÖNÜL, GİZEM, IHLAMUR AĞACI, NAZARLIK, OKUL , SELVİ ÇAMI, TANYERİ ÇIKMAZI, TOPOYAN, UYGUR, ŞALCIKIR sk / KİREÇBURNU mah AKINCILAR sk / TARABYA mah AKINCILAR, AYYILDIZ, MUTLU, NAZARLIK, SEVGİ LEYLAK, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk / TARABYA mah MURAT, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 09/02/2024 00:00:00 - 09/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 09/02/2024 09:00:00 - 09/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


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