1 Bitcoin 345 bin TL oldu

14 Şubat 2021 Pazar, 13:56

Serbest piyasada 1 Bitcoin 49 bin doları aştı ve fiyatı 345 bin TL seviyesine geldi. Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 1’e yakın değişim ile geçtiğimiz günlerde 50 bin dolar seviyesine geleceği tahminlerini doğruladı. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 68 milyar 586 milyon 752 bin 287 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri ise 865 milyar 493, milyon 14 bin 688 dolar oldu.

ABD’nin en büyük bankalarından biri olan Morgan Stanley ‘in Bitcoin’e yatırım yapmayı değerlendirdiğini açıklaması ve teknoloji şirketi Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın Ocak ayında Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatırım yaptığını doğrulaması ile Bitcoin’in zirveye yürüdü.