1 dakikada film anlatmak!
Güney Afrikalı yapımcı ve oyuncu Thaamir Moerat’ın projesi kapsamında “1MinuteFilmFestival2020” ile 50’si Güney Afrikalı 50’si dünyanın farklı birçok ülkesinden toplam 60 film yarışmak üzere İstanbul’a geldi.
Beyoğlu Majestik Sineması’nda düzenlenen organizasyonda korku, drama, aksiyon gibi pek çok kategoride ve dünyanın birçok farklı ülkesinden, her filmin tamamı 60 saniye olmak üzere 60 film izleyicilerle buluştu. Film seçkileri arkasından yönetmen Thaamir Moerat’ın oynadığı “Noodsak” 40 dakikalık kısa film sunumunda ise Cape Town’da COVID-19’un bir sonucu olarak getirilen tecrit ile başa çıkmaya çalışan orta sınıf bir çiftin mücadelesinin çağdaş bir tasviri vardı.
2019 yılında başlayan “1MinuteFilmFestival” şimdiye kadar Durban, Sofya, Cape Town ve Johannesburg şehirlerinde düzenlendi.
Yönetmen, bunu “1.5 saat ile aşan projelerde çok büyük maliyet gerektiğinden, 1 dakika ile insanların yaratıcı dünyalarından mükemmel fikirler çıkmasıyla” açıkladı. “Neden İstanbul ve Beyoğlu’nda gösterim” sorumuza ise “İstanbul’un dünya şehri olduğunu ve Beyoğlu’nun kozmopolit ve tarihi dokusundan etkilendiğini” belirtti.
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