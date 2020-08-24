1 günde 440 kişinin testi pozitif çıktı, validen kritik uyarı geldi

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:29

İzmir’de Covid-19 vakaları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz perşembe günü yapılan testler sonucunda 312 kişinin PCR testinin pozitif çıkmasının ardından pazar günü yapılan yaklaşık 5 bin testin 440’ının pozitif çıktığı öğrenildi.

Bir haber sitesine açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Aldığımız önlemlere rağmen işler iyi gitmiyor. Vaka sayılarında artış sürüyor. Önlemleri daha da artırabiliriz. İl Pandemi Kurulu’nu toplamak, bugün itibariyle gündemimizde yok. Fakat İl Pandemi Kurulu’nu acilen de toplayabiliriz. Kontrollerimizi yoğunlaştırdık. İzmir genelinde aldığımız önlemleri genişletmemiz gerekiyor” dedi.

PANDEMİ SÜRECİ ŞEFFAF YÖNETİLMELİ

Pozitif vaka sayısındaki artışı BirGün’den Berkay Sağol'a değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, “İzmir’de Pazar günü yapılan yaklaşık 5 bin testin 440’ının pozitif sonuçlandığıyla ilgili bizim de duyumlarımız oldu. Bu 440 pozitif sonucun kaçı yeni olgu, kaçı test tekrarı bilemiyoruz. Bütün bu bilgiler İzmir Valiliği ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde var. Kamuoyunu bilgilendirebilirler. İzmir Tabip Odası olarak Pandemi sürecinin en başından beri ifade ediyoruz; Pandemi süreci şeffaf yönetmeli, veriler ve rakamlar kamuoyuyla paylaşmalıdır. Alınması gereken önlemler ve tedbirler bu veriler ışığında değerlendirilmelidir. Süreç ancak bu şekilde daha sağlıklı yönetilebilir. İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger ‘Aldığımız tüm önlemlere rağmen İzmir' de artış sürüyor, işler iyi gitmiyor’ diye bir açıklama yaptı. Bu çağrıyı herkesin duyması, dikkate alması gerekir” diye konuştu.

ÇOK CİDDİ ARTIŞ VAR

SES İzmir Şube Eş Başkanı Erkan Batmaz da Ege Üniversitesi Acil Servisi’ne başvuruların arttığını belirterek, “Sadece Ege Üniversitesi’nde ortalama 12 saatte bir 20-25 civarı PCR testi pozitif olan vaka çıkıyor. Hastanede yatan kişi sayısında da artış var. Son 48 saat içinde hastaneye 40’tan fazla yatış oldu. Bir karşılaştırma yapmam gerekirse 1 Haziran’dan sonra pozitif vaka sayısı yaklaşık 5 katına çıktı. Özellikle Temmuz ayında ve bayramdan sonra çok ciddi bir artış var. Pozitif vakaların hepsinin hastanede yatışı olmuyor. Testleri pozitif çıksa da akciğerinde tutulum olmayanları eve yolluyorlar. Olanları da ya yoğun bakım servisine yatırıyorlar ya da diğer servislere yatırıyorlar. Bu da ayrı bir risk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.