'1 Haziran sabahı' sosyal medyada espri konusu oldu

Koronavirüs salgını kapsamında gelen yasaklarda 1 Haziran sonrası gevşeme adımları atılması beklenirken yurttaşlar sosyal medyada gülümsetirken düşündüren paylaşımlarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:25
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu akşam toplanarak 1 Haziran sonrası atılacak adımları değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından kameraların karşısına geçerek yeni kararları açıklayacak.

Karar öncesi yurttaşlar #1Hazirandanİtibaren hastegiyle sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor. İşte onlardan bazıları;


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