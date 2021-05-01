Güldür Güldür Show'dan Fahrettin Koca'ya aşı göndermesi

Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göndermede bulunan skeci sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:24
Güldür Güldür Show'dan Fahrettin Koca'ya aşı göndermesi
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Show TV'de dün yayımlanan 'Güldür Güldür Show' programı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını tiye alan skeciyle gündeme geldi.

Skeçte Onur Atilla’nın canlandırdığı Koca, “Aşılar ne zaman gelecek” sorusuna, “Anlaştığımız tarihte”; “Hangi ülkelerden” sorusuna “Anlaştığımız ülkelerden” yanıtını veriyor.

“Aşılar herkese yapılacak mı sorusuna” ise, “Evet” cevabını veren Koca, “Ne zaman yapılacak”ı ise “Sırası geldiğinde” diye cevaplıyor.


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