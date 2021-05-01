Güldür Güldür Show'dan Fahrettin Koca'ya aşı göndermesi

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:24

Show TV'de dün yayımlanan 'Güldür Güldür Show' programı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını tiye alan skeciyle gündeme geldi.

Skeçte Onur Atilla’nın canlandırdığı Koca, “Aşılar ne zaman gelecek” sorusuna, “Anlaştığımız tarihte”; “Hangi ülkelerden” sorusuna “Anlaştığımız ülkelerden” yanıtını veriyor.

“Aşılar herkese yapılacak mı sorusuna” ise, “Evet” cevabını veren Koca, “Ne zaman yapılacak”ı ise “Sırası geldiğinde” diye cevaplıyor.