Güldür Güldür'de 'temel ihtiyaç' göndermesi
Komedi programı Güldür Güldür'de bu hafta, tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle satışı yasaklanan ürünler skeç konusu oldu.
Güldür Güldür, skeçlerinde toplumsal konulara değinmeye devam ediyor. Tam kapanma döneminde temel ihtiyaç ürünleri dışında marketlerden ürün satışı bir genelgeyle yasaklanmıştı.
Güldür Güldür Show’da, genelge kapsamında temel ihtiyaç dışında satışı yasaklan ürünleri konu alan skeç verdiği mesajlarla dikkat çekti. Yönetmelik kapsamında yasak ürüne ulaşmak isteyen bir yurttaşın canlandırıldığı skeç beğeni topladı.
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