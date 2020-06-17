‘1 Haziran’ yanlıştı
CHP'li Toprak, salgının şu anki artış hızının mart ayından daha hızlı olduğuna dikkat çekti.
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak; iktidarın ekonomik sıkışmışlık sonucu ekonomiyi açma kararıyla başlattığı yeni normalleşme sürecinin hatalı bir karar olduğuna işaret ederek “Normalleşmeyi hızlandırma süreci ülkemizi ve toplum sağlığını yeni bir tehdit altına soktu” dedi.
Toprak, salgının şu anki artış hızının mart ayından daha hızlı olduğuna dikkat çekti. Toprak; CHP’nin önerdiği ülke çapında üç haftalık karantina uygulanması durumunda bu noktaya gelinmeyeceğini vurguladı.
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