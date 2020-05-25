1 Haziran'da tam kapasite açılacak AVM'lerde kira bilmecesi

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:46

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) 1 Haziran'da tam kapasite açılması planlanan AVM’lerin paydaşları ile ilişkilerinde kısa vadede öngörülen uygulamaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Hayatın kontrollü şekilde normalleşmesi programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının talimatlarına uyulması, gerekli önlemlerin de alınması kaydıyla AVM’lerin 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle açılabileceğini belirtmişti.

* 11 Mayıs’ta faaliyetine tekrar başlayan AVM’lerimizin bünyesindeki mağazalarda gerçekleşen ciroların umut verici seviyelere çıkmış olması ekonomimizdeki normalleşme süreci açısından memnuniyet vericidir.

EL ELE VERMELİYİZ

* 2020 yılına damgasını vuran COVID-19 pandemisinin küresel ölçekteki etkileri gündemde yerini korurken ülkemizin salgınla mücadele konusunda ortaya koyduğu başarı sayesinde Normalleşme Takvimi’nin ikinci ve üçüncü aşamalarının uygulamaya geçirileceği, pandeminin sosyal ve ekonomik etkilerinin hafifletilmesi için el ele vermemiz gereken bir döneme giriyoruz.

* Kamu sağlığı açısından alınan tedbirlere ilaveten sürecin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla Normalleşme Takvimi’nde, iş ortaklarımız olarak gördüğümüz kiracılarımıza da elimizden gelen desteği en üst seviyede sağlama noktasındaki kararlığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

YÜZDE 65'E VARAN KİRA İNDİRİMİ

* Bunun gereği olarak pek çok üyemiz tavsiye kararlarımız doğrultusunda kirasız döneme ilaveten yüzde 65’lere varan dönemsel kira indirimlerini içeren destek paketlerini kiracıları ile paylaştılar.

* Bir kez daha altını çizerek belirtmek isteriz ki; her bir üyemiz tarafından şartlarının elverdiği ölçüde, her bir kiracısının özelinde, en uygun destek paketinin oluşturulması için mümkün olan tüm imkanların seferber edilmesini elzem görüyoruz. Bu samimi yaklaşım iyi günde de kötü günde de ortak kaderi paylaşan iş ortaklığı anlayışının ve basiretli tacir olmanın gereğidir.

* Normalleşme Takvimi’nde, iş ortaklarımız olarak gördüğümüz kiracılarımız ile karşılıklı fedakarlıklar konusunda bundan evvel olduğu bundan sonra da diyalog içerisinde olmayı önemsiyoruz.

58 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

* Sosyal ve ekonomik hayatta dayanışmayı hakim kılarak el ele vermemiz, işlerimizi nasıl büyüteceğimize, istihdamı nasıl artıracağımıza, müşterilerimize nasıl daha iyi hizmet vereceğimize odaklanmamız gereken günlerden geçiyoruz.

* 1 Haziran’da güçlü bir şekilde ekonominin çarklarını çevirmeye hız vereceğiz. Ülke ekonomisi ve özellikle Türk Organize Perakendecilik Sektörü için hayati öneme sahip AVM’lerin bünyesinde yer alan 58 milyar dolarlık yatırım değerine sahip olan ve 520 bin kişiye istihdam sağlayanekosistemi korumak için gerekli her türlü adımı atacağız

* Esnek çalışma saati uygulamasının da her AVM özelinde tekrar değerlendirilmesini, çalışma saatinde, şartların gerektirmesi halinde, kalıcı olmamak kaydıyla her iki taraf menfaatine en uygun saatin belirlenmesi hususunda da tarafların işbirliği içerisinde olmasını tavsiye ediyoruz.

* 1 Haziran 2020 tarihinde mağazalarını açacak kiracılarımıza bu süreçte tüm imkanları en üst seviyede zorlayarak her türlü desteğin sağlanmasını tavsiye ediyoruz.



