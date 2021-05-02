1 Mayıs'ta İzmir'de gözaltına alınan 31 kişi serbest bırakıldı
1 Mayıs nedeniyle, İzmir'in Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde gösteri düzenlemek isteyen gruplara polisin müdahalesiyle gözaltına alınan 31 kişi, serbest bırakıldı.
1 Mayıs İşçi Emek ve Dayanışma Bayramı gerekçesiyle İzmir'de Konak Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Buca Şirinyer'de bir araya gelen gruplar, ellerindeki pankartlarla yürümek istedi. Polisin uyarısının arından dağılmayan 18 kişi gözaltına alındı.
31 GÖZALTI
Bornova ilçesinde ise Küçükpark'taki bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi, polisin müdahalesinde gözaltına alındı. 11 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 31'e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve serbest bırakılan 31 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
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