1 Mayıs'ta İzmir'de gözaltına alınan 31 kişi serbest bırakıldı

02 Mayıs 2021 Pazar, 09:08

1 Mayıs İşçi Emek ve Dayanışma Bayramı gerekçesiyle İzmir'de Konak Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Buca Şirinyer'de bir araya gelen gruplar, ellerindeki pankartlarla yürümek istedi. Polisin uyarısının arından dağılmayan 18 kişi gözaltına alındı.

31 GÖZALTI

Bornova ilçesinde ise Küçükpark'taki bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi, polisin müdahalesinde gözaltına alındı. 11 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 31'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve serbest bırakılan 31 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.