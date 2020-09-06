'1 milyon ton pamuğa 2 milyar dolar ödeyecekler'

06 Eylül 2020 Pazar, 12:33

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, hasadı başlayan pamuk tarlasından iktidara seslendi.

'Beyaz altın' olarak bilinen pamukta üreticilerin mağduriyetine vurgu yapan Barut, "Stratejik bir ürün olan pamukta çiftçi ürettiğinden kazanamayıp ekimden uzaklaştı,

Türkiye'nin pamuk ithalatı 1 milyon tona dayandı. Beyaz altın pamuk, üreticinin kara talihi olmasın artık. Hasadın sürdüğü şu günlerde 1 kilogram kütlü pamuk için çiftçinin eline en az 6 lira geçmelidir. Bu çağrıya kulak verin!" dedi.

"HASAT BAŞLADI AMA FİYAT AÇIKLANMADI"

Karataş Ovası'ndaki hasadı başlayan pamuk tarlalarında incelemelerde bulunan Ayhan Barut, çiftçilerin feryadını dinleyip çözüm isteklerine kulak verdi. Bir zamanlar Çukurova Bölgesi'nin 'beyaz altın ' olarak bilinen pamukla anıldığını hatırlatan Ayhan Barut, "Artık pamuk bölgemizde yok olmaya yüz tutmuş. Beyaz altın pamuk üreticilerimiz için kara talih olmaya devam ediyor. Hasat başladı ama alım garantili fiyat bulunmuyor, henüz açıklanmadı" diye konuştu.

"3 YILDA DOLAR VE MALİYETLER 2 KAT ARTARKEN PAMUK FİYATI GERİLEDİ"

Serbest piyasada 1 kilogram kütlü pamuk fiyatının 3.5 lira civarında seyrettiğini aktaran Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"2017 yılında 1 kilogram kütlü pamuğun fiyatı 4.5 liraydı. O gün 1 dolar, 3.5 liraydı. Aradan 3 yıl geçti. Bugün 1 dolar 7.5 lira oldu, 1 kilogram kütlü pamuğun fiyatı ise 3.5 liraya düştü. Dolar 2 kat arttı. O günden bugüne üreticilerin mazot, gübre, tohum gibi temel üretim girdileri en az 2-3 kat arttı ancak pamuk fiyatı ne hikmetse geriledi. Üretici artık pamuktan hızla uzaklaşıyor."

"1 MİLYON TON PAMUĞA 2 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEKLER"

Çiftçi üretimden uzaklaşınca üretimin yerini ithalatın aldığını vurgulayan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"2018 yılında 750 bin ton, 2019'da 800 bin ton pamuk ithal edildi. Bu yıl 1 milyon tonun üzerinde ithalat yapılacağı görülüyor. Pamuk ithalatına verdiğimiz 1.5 milyar dolar para, 2020 yıl sonunda 2 milyar dolara çıkacak. İthalata ayrılan parayı çiftçimize versek, 3 yıldır 80 kuruş olan primi revize ederek en az 1.5-2 lira olarak revize etsek üretici yeniden pamuk üretir. 1 kilogram kütlü pamuktan üreticinin eline en az 6 lira geçmelidir. Üreticinin sattığı fiyatla satması gereken 6 lira arasındaki fark primle tamamlanmalıdır. Aksi takdirde Çukurova'da yok olmaya yüz tutan pamuğu hiç göremeyeceğiz. Türkiye'de pamuk üretimi bütün bölgelerde, Harran, Çukurova, Söke'de geçen yıllara oranla yüzde 50-70 oranında geriledi. Pamuk çok önemli bir ürün, yağ, tekstil ve konfeksiyon sanayisinin çok önemli bir hammaddesidir. Gelin çiftçimize destek verin, bu ürünü biz üretelim, ithalata para vermeyelim."