1 milyona yakın emekçi kısa çalışma ödeneği ile aylardır eksik ücret alıyor
Hükümetin yeni kararı ile kısa çalışma ödeneği kapsamındaki işçi sayısı daha da artacak. Kısa çalışmada işçi, ücretinin yüzde 60’ını alıyor. GSS dışındaki sigorta primleri de yatırılmıyor. Ücretsiz izindekilerle birlikte 3 milyonun üzerinde işçi, tam maaşa hasret kaldı.
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Kararla hükümet, salgın nedeniyle kısa çalışma ödeneği için yeni başvuru alınmasına izin verdi.
31 Aralık’a kadar başvuruda bulunacak işyerleri de 1 Aralık’tan sonraki dönem için kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Ayrıca 30 Haziran öncesinde başvuruda bulunan işyerleri kapsamda olmayan işçileri için de yeni başvuru yapabilecek. Kısa çalışmada işçi, ücretinin yüzde 60’ını alabiliyor.
Karara göre kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek. Yani ileride işçi ya işten atılır ya da haklı fesih hakkını kullanırsa daha önce kısa çalışma ödeneği aldığı süre, işsizlik maaşı alacağı süreden düşülmeyecek. Düzenleme ile 30 Haziran öncesi başvuru yapmayan işyerleri de kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmış oldu. Bu işyerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık’tan sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.
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