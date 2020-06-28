1 milyondan fazla ölüye COVİD-19 yardım çeki gönderildi
ABD’de 1 milyon 100 bin ölüye, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan kişilere gönderilen destek çeklerinden gönderildiği ortaya çıktı.
ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluk yaşayanlara gönderilen yardım çeklerinden en az 1 milyon 100 bininin ölmüş olanlar adına gönderildiği öğrenildi. Çeklerin toplam değeri 1,4 milyar dolar.
Vergi ödeyen kişilere ailedeki kişi başı bin 200, çocuk başı 500 dolar gönderilmesini öngören paket kapsamında, 2018 ve 2019 yıllarında vergi iadesi yapan kişilere çekler otomatik olarak banka hesapları üzerinden yatırıldı, çekler bazı kişilerin ise ev adreslerine gönderildi.
Euronews’ta yer alan habere göre, martta başlayan çek ödemelerinde mayısa kadar ölü kişilerin durumunun hesaba katılmadığı bu nedenle çeklerin hayatta olmayan 1 milyon 100 bin kişiye de gittiği belirtildi.
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