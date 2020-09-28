1 yaşındaki 'Hayat' bebek işkenceyle öldürüldü
İstanbul'da vücudunda sayısız darp iziyle hastaneye kaldırılan bir yaşındaki 'Hayat' bebek hayatını kaybetti. İşkence yapıldığı belirlenen bebeğin babası gözaltında. Kayıp olan annesi ise ekipler tarafından aranıyor.
Suriyeli ailesi tarafından darp edilen 1 yaşındaki 'Hayat' bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay Sancaktepe, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hayat bebeğin vücudunda yanık ve darp izlerine rastlandı.
Hayat bebek önce Sancaktepe Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Çekmeköy'deki bir hastaneye sevk edildi. 1 yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
BABA GÖZALTINDA, ANNE ARANIYOR
Ekiplere durumu sağlık çalışanları haber verdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada kayıp olan anne aranıyor, baba ise gözaltında.
NTV'de yer alan habere göre, yaklaşık 4-5 yıl önce Suriye'den gelen çift Gazi Mahallesi'nde bir apartmanda yaşıyordu. Aynı binada yaşıyan bazı sakinlerin de emniyette bulunduğu ve tanık olarak ifadelerine başvurulduğu biliniyor.
6 AY ÖNCE GÖZETİM ALTINA ALINMIŞ
6 ay önce de benzer bir olayın yaşandığı, bebeğin vücudunda yine darp izleri ile hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor.
Sosyal hizmet ekiplerince gözetim altına alınan Hayat bebek, belirli bir süre sonra aileye teslim edildi.
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