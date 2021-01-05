1 yıldır kayıp olan Gülistan Doku için Beşiktaş Meydanı'nda eylem

05 Ocak 2021 Salı, 18:08

Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kayboldu. Yaklaşık 1 yıldır süren soruşturmada hiçbir sonuç alınamadı.

Gülistan Doku için Beşiktaş Meydanı'nda toplanan Üniversiteler Kadın Meclisleri, basın açıklamasında şunları söyledi:

"ŞÜPHELİNİN İFADESİ BİLE ALINMADI"

"Bugün günlerden 5 Ocak 2021. Gülistan Doku tam bir yıl önce, 5 Ocak 2020’de kayboldu. Bizler ilk günden beri Türkiye’nin her yerinde Gülistan’a ne olduğunu soruyoruz. Sorumuza yetkili hiç kimseden 1 yıldır hiçbir yanıt gelmiyor. İçişleri Bakanlığı hiçbir açıklama yapmadan Gülistan’ı arama çalışmalarını durduruyor. Gülistan, kaybolmadan hemen önce görüştüğü baş şüpheli ile tartışmıştı. Daha sonra Gülistan’ın aynı kişi tarafından 2 kez alıkonulduğu ortaya çıktı. Ancak buna rağmen şüphelinin ifadesi bile alınmadı. Kadınların mücadelesiyle şüpheliyi ülkeye getirme kararı alındı. Ancak bu karar da uygulanmadı. Bugün burada Gülistan Doku nerede diye sormak için toplandık. 1 yılda en az 300 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Ancak veri bundan ibaret değil! 171 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Tüm şüpheli ölümlerin aydınlatılması doğrudan devletin sorumluluğundadır. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladığı an bu sorumluluğu kabul etmiştir. Aleyna Çakır, Rabia Naz, Nadira kadirova… Tüm şüpheler giderilene, hiçbir kadın cinayetinin üzeri örtülmeyene dek bizler buradayız. Genç kadınların talebi elbette ki sadece öldürülmemek olamaz. Kazandığımız haklarımızı, yaşamlarımızı böylesine geriletmelerine asla izin vermeyeceğiz. Yaşamakla kalmayacak; eşit, özgür yaşayacağız. Dün bizler de Kayyım rektör istemiyoruz diyen Boğaziçi öğrencileri ile birlikte eylemdeydik. Eşit, özgür, laik eğitimi engellemek adına atanmış rektörlerle okullarımızı işgal etmeye çalışıyorlar. Buna elbette ki izin vermeyeceğiz. Boğaziçi dahil 5 okulda direnişi büyüteceğiz.

Kayyumlara direnen öğrenciler de asla yalnız yürümeyecekler. Atadığınız rektörler biliyoruz ki önce genç kadınların hayatına müdahale edecek. Gülistan bulunsun diye, kadın cinayetleri dursun diye, şüpheli ölümler aydınlatsın diye Üniversite Kadın Meclisleri var. Eşit bir hayat ve eğitim için genç kadınların mücadelesi var. Yeniden soruyoruz: Gülistan Doku nerede? Şüpheli erkek yerine Gülistan için oturma eylemi yapan annesi ve ablası, göz altına alınıyor. Soruyoruz: Şüpheliyi neden koruyorsunuz? Gülistan’ın bulunmasını sağlayabilecek görüntüler neden netleştirilmedi, etkin soruşturma neden yürütülmedi? Yetkililer işlerini yapmayacaklarsa o koltuklarda neden oturuyor, o maaşları neden alıyorlar?"

"TÜM KADINLAR İÇİN BURADAYIM"

Eyleme katılan Melisa Tınmaz, hem Gülistan Doku hem de kaybettiği kuzeni Ceyda Yüksel için burada olduğunu belirtti. Tınmaz, şunları söyledi:

"Birçok kişi insanların neden burada toplandığını anlamıyorlar ya da farklı anlamlara çekiyorlar. Buradaki insanlar kadın cinayetlerine karşı gelmek için buradalar. Ben kuzenimi kaybettim o yüzden buradayım, Gülistan için buradayım. Çünkü Gülistan'ın ailesinin acısını paylaşıyorum. Biliyorum ki Gülistan'ın ailesi de benim acımı paylaşıyor. Yakınımızı kaybettiğimizde mahkeme salonlarında ya bir adaletsizlik olursa diye düşünmek istemiyoruz."

"BÜTÜN MAĞDUR İNSANLAR İÇİN ÖRGÜTLENİYORUZ"

Eyleme destek için gelenlerden G.U. da Gülistan Doku gibi binlerce kadının mağdur edildiğini, hatta kendisinin de mağdur kadınlardan biri olduğunu söyledi. G.U, eski sevgilisi tarafından tecavüze uğradığını, bugün uzaklaştırma kararı için başvuruda bulunduğunu ifade etti.

"Sadece kendimiz için örgütlenmiyoruz, bütün mağdur insanlar için örgütleniyoruz. Mağdur, mağdurdur, suçlu, suçludur. Suçun cinseyeti yoktur" diyen G.U, herkesi seslerini duyurmaya davet etti. Annesiyle gelen genç kız annesinin de yıllarca şiddete mağruz kaldığını ama şimdi ayakta olduğunu ve annesiyle gurur duyduğunu söyledi.