10. Daire’nin ‘siyasi’ heyeti

12 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün döneminde Ayasofya’nın müze olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını kaldıran Danıştay 10. Dairesi’nin başkan ve üyelerinin çoğunluğunun, AKP iktidarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden oluştuğu belirlendi.

Cumhuriyet’in belirlemelerine göre Ayasofya ile ilgili kararı oybirliği ile alan Danıştay 10. Dairesi Başkanı ve üyelerine ilişkin bilgiler şöyle:

Yılmaz Akçil (Başkan): Erzurum Bölge İdare Mahkemesi üyesiyken yargıyı büyük ölçüde siyasi iktidarın gölgesi altına taşıyan 2010 anayasa değişikliği sonrası, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca, 2011’de, Danıştay üyeliğine seçildi. Bu üyeliğine ek olarak, AKP’li Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı yaptığı 2014 yılında AKP hükümetince, yargıç ve savcı adaylarını eğitmek üzere kurulmuş olan Adalet Akademisi Başkanlığı’na atandı. Bu akademi, AKP iktidarı tarafından 2016’daki darbe girişimi sonrası “FETÖ yapılanmasının hizmetine girdiği” gerekçesiyle Saray tarafından, 2018’de, bir KHK ile kapatıldı. Bu gerekçeyle kapatıldığı dönemde Akademi Başkanı Yılmaz Akçil’di. Daha sonra aynı akademi, yine Saray tarafından bir KHK ile 2019’da yeniden kuruldu ve Yılmaz Akçil yeniden Adalet Akademisi Başkanlığı’na atandı. Yılmaz Akçil’in bir başka ataması da Akif Çağatay Kılıç’ın Spor Bakanlığı döneminde, AKP hükümeti tarafından 2015’te getirildiği Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Başkanlığı oldu.

Ömer Civri (Üye): Ankara İdare Mahkemesi Başkanı’yken Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararı ile 2018’de Danıştay üyeliğine atandı. AKP’ye yakın hukukçuların oluşturduğu Yargıda Birlik Derneği’nin üyesi. Bu derneğin 2018’de yapılan genel kurulunda, derneğin Yüksek İstişare Kurulu yedek üyeliğine seçildi. Dernek yönetici üyeleri, zaman zaman Saray’a giderek AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyorlar. En son görüşmeleri, bu yılın başında oldu. Görüşmede dernek yöneticileri, “Yargıda Birlik Derneği ailesi olarak hüsnü kabullerinden dolayı” Erdoğan’a şükranlarını sundular.

Ali Ürker (Üye): Recep Tayyip Erdoğan başbakanken 2013’te Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Erdoğan Saray’a çıkınca, Ali Ürker’i 2014’te kendi eliyle Danıştay üyeliğine atadı. Ürker, Danıştay 10. Dairesi’nin, valiliklerin alkollü içki satış yasağını durdurma kararına “alkollü içki tüketimi ve satılmasının temel hak ve özgürlük olmadığına” ilişkin bir karşı oy ile katılmamıştı. Ali Ürker, en son, Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine de seçildi.

Abdullah Aygün (Üye): Antalya İdare Mahkemesi Başkanı iken 2018’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine getirildi.