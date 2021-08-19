10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi

Kocaeli’nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebi ile D-100 Karayolu başta olmak üzere, yollar 10 dakika içinde göle döndü.

İHA
19 Ağustos 2021 Perşembe, 10:50
10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
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Kocaeli’nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış sebebi ile 10 dakika içinde D-100 Karayolu başta olmak üzere, birçok yol göle döndü. Su baskını sebebi ile araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu’nda yağış sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yağışın durması sonrasında, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri tahliye çalışması başlattı.


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