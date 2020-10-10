10 Ekim Katliamı anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı!

10 Ekim 2020 Cumartesi, 09:57

IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği katliamın 5’inci yıl dönümünde, ölen 103 kişiyi anmak isteyenlere polis müdahale etti.

Ankara Tren Garı önünde güvenlik güçleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Ellerinde karanfil ile anma için gelen ailelere izin verilmedi.

"10 EKİM'İ UNUTMA UNUTTURMA"

Katliamda yakınını kaybeden aileler de Ulus Metro çıkışında kol kola girerek, "10 Ekim'i unutma unutturma" sloganı attı.

Ailelere destek olmaya CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da geldi.

