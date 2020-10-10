Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği katliamın 5’inci yıl dönümünde, hayatını kaybeden 103 kişiyi Ankara Garı önünde karanfil bırakarak andı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet patlamanın yaşandığı Ankara Garı'nda, bu sabah 103 kişinin anısına karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu.
Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi, Gamze Taşcıer eşlik etti.
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