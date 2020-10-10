10 Ekim Katliamı anması için Ankara'ya yola çıkan CHP'liler trafik kazası geçirdi

10 Ekim 2020 Cumartesi, 12:03

Üzerinden 5 yıl geçen 10 Ekim Ankara Garı katliamında yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Ankara'ya doğru yola çıkan, aralarında Karmana Gençlik Kolları İl Başkanı Mustafa Durmaz, Konya Gençlik Kolları Başkanı Kürşat Uludağ'ın da bulunduğu CHP'liler trafik kazası geçirdi.

CHP Antalya Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"10 Ekim anması için Ankara'ya yola çıkan Karmana Gençlik Kolları İl Başkanımız @mmustafadurmaz , Konya Gençlik Kolları Başkanımız Kürşat Uludağ ve yönetim ekibi talihsiz bir kaza yaşamıştır. Tüm örgütümüze geçmiş olsun."