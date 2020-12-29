10 Ekim katliamı davasında tüm heyet değiştirildi
10 Ekim katliamının firari sanıklar yönünden devam eden davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tamamı değişti. Katliam mağduru ailelerin avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Katliamın sorumluları ile hesaplaşma inadımızın yargı ayağındaki tüm muhatapları siyasal iktidar tarafından tek tek dosyadan uzaklaştırılmıştır” denildi.
IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği katliama ilişkin firari sanıklar yönünden devam eden davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değişti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın Yargıtay’a atanmasının ardından onun yerine heyette yer alan Ömer Ünal başkanlığına getirilmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 24 Aralık 2020 tarihli kararı ile Ünal ile beraber heyette yer alan Erhan Karakaya’nın ve savcı Adnan Gümüş’ün de yerleri değiştirildi.
Hakimler Ömer Ünal ve Erhan Karakaya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılıklarına, savcı Adnan Gümüş Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı.
10 Ekim katliamı mağdurlarının avukatları ise yaptığı yazılı açıklamada, “Bu kararla 4 yılı aşkın süredir peşine düştüğümüz, katliamın sorumluları ile hesaplaşma inadımızın yargı ayağındaki tüm muhatapları siyasal iktidar tarafından tek tek dosyadan uzaklaştırılmıştır” dediler.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bu kararla 4 yılı aşkın süredir peşine düştüğümüz, katliamın sorumluları ile hesaplaşma inadımızın yargı ayağındaki tüm muhatapları siyasal iktidar tarafından tek tek dosyadan uzaklaştırılmıştır. Bugün, yıllardır bu davanın takipçisi olan bizler, kamuoyu ilgisinden uzak tutulmaya ve ileri götürülmesine müsaade edilmeyeceği mesajı verilmeye çalışılan davamıza daha da büyük bir inatla ve öfkeyle sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Yeni atanacak olan hakimler, savcılar bu dosyayı sessizce kapatmaya çalışacaklarsa herkesçe bilinmelidir ki bizler 10 Ekim Ankara Katliamının hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Bugüne kadar yılmadık, bundan sonra da yıldıramayacaksınız!"
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