10 günde 11 araç çaldılar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:49

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşayan N.A.'ya ait otomobilin park halindeyken çalınması üzerine harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin M.A., H.B. (19) ve H.K. (20) olduğunu belirledi. Şüphelilerin 2 gün önce otomobille Doğancı Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden polis ekipleri, jandarma ekipleri ile irtibata geçti.



Karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Ormanlık alana giren şüpheliler, yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atladı. Kayalık alana düşen H.B. ve H.K. hafif yaralanırken, M.A.'nın ayak kemiğinde kırık oluştu.

Yakalanan şüpheliler hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak, Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin 10 günde 11 araç çaldıkları, araçlardan birini parmak izlerini yok etmek için yaktıkları, 5 aracı da arıza yaptıkları için terk ettikleri belirlendi.



İfadelerinde diğer araçları uyuşturucu karşılığı sattıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.