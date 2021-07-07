10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı, birçok ilin emniyet müdürü değişti. 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00
10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı
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Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak atanırken, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.


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