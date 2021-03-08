10 maddede dijital kültür
Hayatı haklamanın küçük yolları.
08 Mart 2021 Pazartesi, 03:36
Abone Ol
- Cüzdanınızdaki kredi/banka kartının üstüne zar-zor okunan hatalı bir şifre yazın. Böylece çalınırsa hırsız ATM’de üçüncü denemesinde makine karta el koyar.
- Çalıştığınız işle ilgili “görev tanımı” metnini saklayın. Bir sonraki iş arayışınızda CV’nizi güncellerken yardımı dokunur.
- Bir kurumda çalışabilmek için para ödemeniz gerekiyorsa orada bir üçkâğıt var demektir, kaçın!
- Birisine cep telefonunuzdan bir fotoğraf gösterirken diğer resimlere kaymasını engellemek için resmi biraz büyütüp gösterin.
- Birine şirin görünmek istiyorsanız ona herhangi bir konu hakkındaki fikrini sorun.
- Arkadaşının cep telefonunun alarmı çalıyor ve o bunu duymuyorsa alarmı susturmak için o numarayı arayın.
- Resmi tonda bir e-posta yazarken alıcı adresini metni tamamladıktan sonra yazın. Böylece yanlışlıkla bir tuşa basıp e-postayı yarıda gönderme riskini ortadan kaldırmış olursunuz.
- Detaylı bilgi aradığınız bir konuyla ilgili Google’da arama yaparken anahtar kelimelerin yanına ayrıca site:.edu type:.ppt yazın. Böylece eğitim kurumlarında o konuyla ilgili verilmiş sunumlara erişmeniz kolay olur.
- Kamuya açık bir yerin Wi-Fi şifresini öğrenmek için Foursquare gibi sosyal medya sitelerindeki ilgili yorumlara bakın.
- Kiralık ev bakarken dairenin içinden telefon ne kadar çekiyor diye kontrol edin.