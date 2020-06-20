10 şişe bira içip idrarını tutunca mesanesi patladı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 09:08

Unilad’ın aktardığına göre, Çin’in Zhejiang eyaletinde 40 yaşında bir adam, en az 10 şişe bira içtikten sonra sızıp gün boyu yatağında geçirdi. Adam uyandığında karın bölgesinde şiddetli bir ağrı hissetti.

Hastaneye giden adama tomografi yapıldı ve mesanesinin güçlü baskı yüzünden 3 yerinden yırtıldığı ortaya çıktı. Hasta ameliyat ettirildi.

Adamın, aldığı alkolün etkisiyle ağır uyuduğu için tuvalete gitme isteğini duymadığı ifade edildi.

Kaynak: Sputnik