10 şişe bira içip idrarını tutunca mesanesi patladı
Çin’de 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan bir adamın mesanesinin 3 yerden yırtıldığı belirtildi.
Unilad’ın aktardığına göre, Çin’in Zhejiang eyaletinde 40 yaşında bir adam, en az 10 şişe bira içtikten sonra sızıp gün boyu yatağında geçirdi. Adam uyandığında karın bölgesinde şiddetli bir ağrı hissetti.
Hastaneye giden adama tomografi yapıldı ve mesanesinin güçlü baskı yüzünden 3 yerinden yırtıldığı ortaya çıktı. Hasta ameliyat ettirildi.
Adamın, aldığı alkolün etkisiyle ağır uyuduğu için tuvalete gitme isteğini duymadığı ifade edildi.
Kaynak: Sputnik
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