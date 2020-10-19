10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde jüri üyeleri açıklandı
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 10. yılında "Altın Terazi Uzun Metraj ve Kısa Metraj Film Yarışması"nın jüri üyeleri açıklandı.
10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde jüri üyeleri açıklandı. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin uzun metraj jüri başkanlığını, ‘Teen Patti’ ve ‘Parched’ gibi ödüllü filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Leena Yadav yapacak.
ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nın jürisinde Leena Yadav’in (jüri başkanı) yanı sıra; Ömür Atay (yönetmen), Rodd Rathjen (yönetmen), Alin Taşçıyan (film eleştirmeni) ve Tuba Ünsal (oyuncu) gibi sinema dünyasının ünlü isimleri bulunacak.
LEENA YADAV SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ’NDE JÜRİ BAŞKANI
Jüri başkanı Leena Yadav aynı zamanda, 2018 yılında ‘Netflix Orijinal Film’ kategorisinde yayınlanan ‘Rajma Chawal’ filmini yazıp yönetmesi ile de tanınıyor. Yadav’in hazırladığı ilk gerçek suç belgeseli yakında Netflix’de yayınlanacak. Jüri üyesi Rodd Rathjen ise 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Film Ödülü"nü, "Batmadan" filmi ile kazanmıştı.
ALTIN TERAZİ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ
Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise yönetmen Ruth Gabriel gerçekleştirecek. Gabriel’in yanı sıra; Vuslat Saraçoğlu (yönetmen) ve Alican Yücesoy (oyuncu) da jüri ekibinde yer alacak. Jüri başkanı Ruth Gabriel; film yapımcısı, ödüllü şiir yazarlığı ve iletişim uzmanlığı ile de tanınıyor.
Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival, 20 – 26 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
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