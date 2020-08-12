10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: Gömleğindeki ipi yakmak isterken kendini yaktı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:17

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde oturan Sönmez ailesinin çocuğu olan 10 yaşındaki Fatih Sönmez, kolonya ile saçlarını düzeltmek istedi. Kolonyayı giydiği gömleğe de bulaştırdı. Bu sırada gömleğindeki ipi koparmak isteyen Sönmez, çakmakla ipi yakmaya çalıştı. Kolonyanın bulaştığı gömlek bir anda alev aldı. Oğlunun çığlıklarını duyan anne Çiğdem Sönmez, koşarak yanına gitti. Sönmez oğlunun yanan gömleğini yırtarak çıkardı.

VÜCUDANDA İKİNCİ DERECEDEN YANIKLAR OLUŞTU



10 yaiındaki Fatih Sönmez, Ardahan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çocuğun çene ve göğsünde ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirtildi.

“YANAN GÖMLEĞİNİ YIRTTIM ATTIM”

Anne Çiğdem Sönmez olay anını anlattı, “Fatih’i banyo yaptırdıktan sonra içeriye aldım. Sonra ben kapıya çıktım, peşimden Fatih’in bağırma sesi geldi. Kolonya üzerine dökülmüş, ateş düşmüş, o anda söndürmeye çalıştım. Üzerini yırttım, attım sonra da hortum takarak başından aşağıya suyu tutarak söndürdüm. Kolonya dökerek saçını taramak istemiş. Üzerine biraz fazla dökülmüş. O anda da giysisinde bir şey varmış üzerine ateş düşünce yanmış. Kibritle yakmış kendisini. Karnı yandı” diye konuştu.

Fatih Sönmez ise, “Gömleğimde ip vardı sökülüyordu, kibritle ipi yakmaya çalıştım sonra üzerim alev aldı. İpi çektim kopmadı ben de yakmaya çalıştım ama üzerim alev aldı. Karnım yandı” şeklinde konuştu.