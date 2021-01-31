10 yaşındaki çocuk, GameStop hisselerinden yüzde 5000 kâr elde etti

31 Ocak 2021 Pazar, 17:40

Jaydyn'nin annesi Nina Carr, söz konusu hisseleri 2019'da oğluna yatırım yapmayı öğretmek satın aldığını belirtti. Nina, o dönemde hisselerin belgesini çıkartıp çerçeveletmiş, hediye paketine sarıp oğluna vermişti.

Indepedent Türkçe'nin CNN International'a dayandırığı haberine göre, oyun almak için sürekli GameStop'a gititklerini belirten 31 yaşındaki Nina, oğluna "somut bir şey" verebilmek için hisseyi düşündüğünü söyledi.

O dönemde oyun konsolu isteyen Jaydyn ise hediyeyi beğendiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"En çok kullandığım şirketlerden birinde hissem olması çok havalıydı."

Jaydyn hediyeyi aldıktan sonra ara sıra hisselerin değerine baktığını, ancak annesinin bunun uzun vadeli yatırım olduğunu kendisine öğrettiğini ekledi.

2002'de halka arz edilen GameStop, fiziki mağazalarda bilgisayar oyunu satan bir şirket. İnternetten alışverişin giderek artmasıyla zor bir döneme giren şirketin hisseleri Nisan 2020'de 2,80 dolara (yaklaşık 20 TL) kadar düşmüştü. Sosyal medya sitesi Reddit'te yatırım tavsiyelerinin konuşulduğu bir forumdaki küçük yatırımcıların ilgisiyle GameStop'un hisseleri Ocak 2021'de yükselmeye başladı.

Nina ise hisselerin değerini takip edebilmek için telefonuna alarm kurmuştu. GameStop'un hisseleri aralık ayından bu yana yüzde 1700 yükselirken Nina'nın telefonu 27 Ocak sabahı çalmaya başladı. Nina o ana dair şöyle konuştu:

"Aniden ‘Dın, dın, dın, dın' seslerini duydum. Telefonumu alıp baktım baktım. 351 dolar (yaklaşık 2 bin 560 TL) yazıyordu. Şok oldum. 'Bunu 6 dolara (yaklaşık 43 TL) aldım. Doğru olmasının imkanı yok' diye düşündüm."

Hissenin değerini gördükten sonra oğlunun yanına koşan Nina, onu dersten çıkarıp "Bunun alışılmadık olduğunu açıklamaya" çalıştığını ve hisseleri satmak mı yoksa beklemek mi istediğini sordu.

Hisseleri hemen satmak isteyen Jaydyn "Çünkü saniyeler içinde düşebileceğini biliyordum. Aynı anda hem şok oldum hem de heyecanlandım" dedi.

Hisse başına 320 dolar (yaklaşık 2 bin 340 TL) kazanan Jaydyn, toplamda 3 bin 200 dolar elde etti. 2 bin doları (yaklaşık 14 bin 625 TL) bankaya yatıran Jaydyn, bin dolarla (yaklaşık 7 bin 312) yaklaşık yatırım yapmayı planlıyor.