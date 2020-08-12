10 yıl önce oğlu bıçaklanan Alıcı, adalet talebi için Ankara’ya yürüyecek

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

İstanbul İkitelli’de 10 yıl önce evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen Aykut Alıcı’nın (20) annesi Songül Alıcı, oğlunun öldürüldüğü tarih olan 14 Ağustos günü saat 12.00’de İstanbul İkitelli’deki evinden Ankara’ya çıplak ayaklarla yürüyüş başlatacak.

“Adalet için yürüyeceğim” diyen anne Alıcı “Oğlum bıçaklanınca hastaneye çıplak ayakla gitmişti, o yüzden ben de çıplak ayakla yürüyeceğim. Oğlumun bıçaklanması olayına karışan 9 sanıktan 8’i tahliye oldu, yalnızca bir kişi cezaevinde. En son olayın azmettiricisi olarak yargılanan Yavuz İ.’nin tahliyesi üzerine dosya Yargıtay’a gitti. 3 yıldır ses yok. Bunun için Yargıtay önüne Adalet Yürüyüşü başlatıyorum” dedi.

Anne Alıcı, 14 Ağustos’ta oğlunun öldürülmesinin tam 10. yılı olduğunu anımsatarak şunları söyledi: “Oğlumun öldürülmesinin ardından çok fazla eylem yaptım. Şimdi Ankara’ya yürüyüş başlatıyorum, izin vermeyeceklermiş, olsun ben yine de yürüyeceğim. Defalarca yetkililere seslendim, ‘adalet arıyorum’ dedim, sesimi duyan olmadı. 14 Ağustos sabahı çıplak ayakla Ankara’ya gideceğim. Beni bu hallere düşürenler utansın. Adalet talebim yerine gelmedi, artık avukat tutacak gücüm yok. KOAH ve tansiyon hastasıyım, ruh sağlığım bozuldu ama buna rağmen yürüyeceğim. Ölürsem de evladım için ölürüm. Gittiğim yere kadar yürüyeceğim, ölürsem de ölürüm. Olaya karışan 9 kişiden neden bir kişi alındı, azmettiren neden serbest? İkitelli Karakolu’nun kamera kayıtları çıksaydı bu dava çoktan çözülmüştü. Davadan geri adım atmayacağım. Adalet arıyorum. Evladım için son nefesime kadar davasının peşindeyim.” l İSTANBUL